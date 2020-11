Detto Fatto sospeso ma stamattina di nuovo in onda

Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La decisione era stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa di studiare una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Già, peccato però che stamattina intorno alle 6 la trasmissione era di nuovo in onda con tanto di servizio boombastico su come comprare i reggiseni e musica di nove settimane e mezzo in sottofondo. Insomma, se Detto Fatto è stato sospeso perché stamattina era di nuovo in onda? Se si trattava di una replica, perché non sono state immediatamente sospese anche le repliche?