Dpcm 4 dicembre, Natale e Capodanno "a libertà vigilata": clamorose novità

Il Dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre avrà come obiettivo principale quello di impedire viaggi e spostamenti, per evitare di replicare quanto accaduto a Ferragosto. "L'analisi dei dati relativi ai viaggi della scorsa estate mostra un'impennata proprio nella settimana di metà agosto", scrive il Corriere della Sera, e secondo gli esperti sarebbe questa la causa della seconda ondata di coronavirus.