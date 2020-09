Ecco come Conte sopravviverà alle regionali

Gianfranco Rotondi parla del futuro politico di Giuseppe Conte. Per il premier le prossime Regionali sono uno scoglio importante per il futuro del suo governo, ma per l'ex democristiano nulla cambierà in ogni caso: "Anche se alle Regionali finisse, che so, 6 a 1, in favore del centrodestra non succederebbe niente perché Conte direbbe che la disfatta non riguarda il governo. È l'assurdo della non politica di oggi. Il motto è: non dare spiegazioni", rivela al Giornale.