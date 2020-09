Elezioni: ecco perchè in Puglia ha vinto Conte

’In Puglia ha vinto Conte, il governo èuscito rafforzato dal voto pugliese. Il messaggio che arriva è quellodel buon governo, dove il Pd è pivot in una coalizione ampia che saparlare a tutti. Ma sa cosa e da che parte stare". Lo dice in unaintervista a Repubblica il riconfermato presidente della RegionePuglia Michele Emiliano. Il governatore ringrazia anche il suopredecessore Nichi Vendola alla guida della Regione per 10 anni."In questa vittoria c’è molto di suo’, spiega. ’Ero nel mezzo di unsistema di autocritica pelosa, come le cozze, che stava rischiando difarci perdere. Noi abbiamo fatto degli errori, è vero - prosegueEmiliano - ci sono cose che andavano fatte meglio. Le faremo. Ma nonsi poteva buttare a mare un’esperienza come quella della PrimaveraPugliese. Nichi lo ha capito , come al solito, prima degli altri -conclude - e ci ha dato una grande mano".