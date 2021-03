Enrico Letta nuovo segretario del Pd: ma a due condizioni

Da Enrico Letta è arrivata l’apertura pubblica che gran parte del Pd si aspettava. “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo - ha scritto su Twitter - ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista: avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”. Insomma, entro questo fine settimana Letta diventerà il nuovo segretario dei dem al posto del dimissionario Nicola Zingaretti.

Il pressing su di lui, scrive Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/26485519/enrico-letta-nuovo-segretario-pd-datemi-48-ore-due-condizioni-per-prendere-posto-zingaretti.html) si è alzato altissimo soprattutto da parte di Dario Franceschini e di Andrea Orlando, oltre che dello stesso Zingaretti. Dal canto suo l’ex premier sembra convinto di prendere in mano le redini del Pd: chi ha parlato con lui lo ha definito “molto preoccupato” per le sorti del partito, che sta andando sempre più a sbattere nei sondaggi, tanto dal ritrovarsi a portata di sorpasso da parte di Giorgia Meloni. Secondo il Corriere della Sera, Letta avrebbe però posto due condizioni per fare il segretario del Pd.