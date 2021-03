Gianfranco Rotondi, la lettera a Berlusconi: "Subito il partito popolare"

Carissimo Presidente, scrive Gianfranco Rotondi in una lettera a Silvio Berlusconi pubblicata dal quotidiano Libero (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/26357851/gianfranco-rotondi-lettera-silvio-berlusconi-serve-miracolo-rifonda-subito-partito-popolare.html): in questi giorni, ventisei anni fa, si sanciva l'alleanza di Forza Italia col Ppi. Ricordo ancora l'emozione, da giovane direttore del Popolo, di firmare l'alleanza tra il Partito Popolare e l'uomo che considerammo - ben a ragione - il continuatore della Dc e del pentapartito, Silvio Berlusconi. Dei firmatari di quel patto rimaniamo Tu ed io, a diversi e distantissimi livelli.Tutti gli altri,spariti. In verità il Ppi si spaccò subito, su quella scelta: la sinistra popolare colse l'occasione per saldarsi ai post-comunisti, ricavandone un potere smisurato, comprensivo della guida di ben quattro governi e di un Presidente della Repubblica;non andò male neppure ai democristiani rimasti con Te, che peró via via hanno fatto altre scelte. Come, del resto, gli altri firmatari di quel patto: Fini, Bossi, Previti,Casini e i loro successori, compresi tutti i coordinatori di Forza Italia, nessuno dei quali è rimasto al Tuo fianco. Io sono ancora qui, come canta il Grande. Magari penserai: a fare che? È questo il punto, caro Silvio: abbiamo ancora una cosa da fare, forse una sola, ma c'è ed è urgente. Tu sei entrato in politica intuendo la dissoluzione della Dc e delle forze liberali. Le hai sostituite. Le hai salvate. E con esse hai salvato la libertà e la democrazia in questo Paese. La storia Te lo riconoscerà, stanne certo. Ti si rimprovera di non aver creato un vero partito, di non aver indicato un successore, di non aver fondato il gollismo italiano dopo essere stato, nella nostra storia, non meno di De Gaulle in quella francese. Io dissento da queste critiche. Tu non potevi fare di più. Hai dato al fronte cristiano-liberale una alleanza e un partito sostitutivo, ma incarnato nella Tua persona, in un tipo umano irripetibile e straordinario, oggi amato anche da quelli che lo hanno combattuto. Io sono orgoglioso di essere rimasto sempre al Tuo fianco...