Giovanni Floris: "Lockdown preventivi per far scendere le curve dei contagi"

"Temo che il tracciamento sia un passaggio che nei fatti viene archiviato. Bisogna fare in modo che ogni italiano sappia se ha il Covid oppure no, in modo che sia lui stesso a tracciare se stesso e i contatti con i parenti. E' necessaria una liberalizzazione generalizzata dei tamponi", lo dice Giovanni Floris, intervenuto a L'Aria che Tira. "Se io so di essere positivo, sarò io a non uscire, a non andare a trovare mia madre, a tenermi separato dai miei figli dentro casa in qualche modo". "Ero affascinato dalle idee di lockdown preventivi per far scendere le curve oppure di lockdown distribuiti sul territorio in maniera scadenzata".