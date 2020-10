Giovanni Tria a Stasera Italia: "Conte? Non ha mai preso posizione"

"Una linea politica Conte non c'è mai stata". Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia nel governo gialloverde di Lega e M5s, flo dichiara a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia, Tria parla a tutto campo "Quando ho governato lui non esprimeva un'opinione su quello che bisognava fare, era un po' una mediazione. Non l'ho mai visto prendere una posizione".