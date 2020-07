Giuseppe Conte e Zingaretti, patto di ferro per fermare Salvini

Nel govero Conte, in cui non si riesce a trovare un accordo sul Mes, ci si scontra sul decreto Semplificazioni e tutte le riforme sono al palo, l'unico fronte comune di lotta è contro il leader della Lega Matteo Salvini.

Se si andasse a votare domani il Rosatellum, attuale sistema elettorale, permetterebbe e a chi governa di farlo con circa il 60% dei seggi. Per Zingaretti che continua a ripetere da giorni "non dobbiamo consegnare il Paese a Salvini" sarebbe la debacle totale, ma non solo sua anche del fronte degli europeisti e antipopulisti. La Lega al nord potrebbe avere in mano la quasi totalità dei collegi uninominali ed essere quindi irresistibilmente attrattiva per i grillini incerti che al Senato già da giorni stanno transumando al gruppo del Carroccio.