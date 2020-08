Giuseppe Conte, governo a rischio dopo le regionali?

“Almeno l’accordo nelle Marche si può fare. Ritirarsi non è un danno solo per le Marche, ma è un segnale sfavorevole anche per la tenuta della maggioranza che attualmente governa l’Italia”. Così Goffredo Bettini ha avvisato il governo presieduto da Giuseppe Conte: senza alleanze le elezioni regionali saranno un rischio per la sinistra e per i grillini. Ma nonostante l’allarme del consigliere di Nicola Zingaretti e gli appelli ripetuti del premier, l’accordo tra Pd e M5s non ci sarà.