Goffredo Bettini: "Con una sconfitta alle Regionali il governo..."

"La sola vera raccomandazione che mi sento di fare al gruppo dirigente del Pd è di impegnarsi in questi ultimi giorni sulla priorità che abbiamo davanti: la vittoria nel voto regionale. È lì che si misurerà l'equilibrio di forza tra i democratici e la destra populista. Non è in discussione la vita del governo, ma una sconfitta renderebbe tutto più difficile". Così Goffredo Bettini, politico Pd, in un'intervista sul Corriere della Sera.