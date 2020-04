Governo, che succede tra Conte e Gualtieri? C'è chi punta al rimpasto

Governo, che succede tra Conte e Gualtieri? Non si esclude più un diverso ministro dell'economia per la ricostruzione del paese...

La durissima trattativa in Europa rischia di lasciare pesantissimi strascichi anche in seno al governo italiano. E se in molti sognano un "governissimo" Draghi per la ricostruzione del paese, c'è invece chi punta tutte le sue carte sul rimpasto, soprattutto tra gli ambienti più vicini a Palazzo Chigi. Sono in molti infatti, da quelle parti, a spiegare come il numero uno del Mef Gualtieri, sia "sempre più isolato e al centro delle critiche del governo". Le sue mosse vengono studiate al microscopio: "La sua partita all’Eurogruppo l’ha iniziata a giocare qualche settimana fa nel momento in cui si disse disponibile a ogni meccanismo proposto dai Paesi del Nord, incluso il Mes alle stesse condizioni di 10 anni fa" spiegano le medesime fonti. Questo ha fatto irrigidire non poco i grillini ed anche lo stesso Premier Conte che non a caso in questi giorni ha iniziato ad alzare e di parecchio i toni. Tutti parlano della futura ricostruzione, della "regia" proposta dal Pd, ma l'unico fatto nuovo che sta avanzando in queste ore tra gli addetti ai lavori è che proprio la ricostruzione si possa fare senza Gualtieri. E’ ciò che avrebbero suggerito autorevoli esponenti della maggioranza. E sembra che alcune di queste voci siano arrivate persino al Colle…