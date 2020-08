Governo, miliardi di euro per lavoratori, famiglie, imprese ed Enti locali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato ieri decreto-legge “agosto” che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.