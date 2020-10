Gregoretti, il giudice: "Molte contraddizioni nelle accuse contro Salvini"

In attesa del 20 novembre, il giudice ha ordinato alla Polizia Giudiziaria, scrive il Corriere della Sera, di "accertare quanti e quali episodi simili a quello della nave Gregoretti si sono verificati nel periodo in cui l'inquisito rivestiva la carica di ministro dell'Interno, estendendo l'accertamento anche agli sbarchi avvenuti successivamente, quando è cambiata la compagine di governo", il presupposto in base al quale tra i testimoni è stata convocata anche Luciana Lamorgese.