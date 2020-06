Il “genere” crime prevale su tutto. E tutto passa da lì...

Per una dettagliata argomentazione su generi e filoni del “film crime” rinvio a @tommasourban su Medium, e per molto altro sull’influenza transculturale delle narrative Crime, al gran lavoro svolto, da Valentina Re e tante altre nel progetto DETECt presso la Link Campus University. C’è una prevalenza pervasiva della “cornice crime”, da lì passa localismo e globalismo, solidarietà, ma anche populismo e razzismo. Ci passa tutto, ma non é tutto. E’ abbastanza da tenerci inchiodati, non ad una poltrona, non ad una fantasia, ma ad una realtà, anzi ad un racconto della realtà, che, in fondo in fondo, ha sempre un inghippo da scoprire, una guerra da combattere, un collo da spezzare, o un furbo da intrappolare, un gonzo da abbindolare, un complotto politico da svelare. La vita, come la vedi la vedi, è una serie, magari un complotto casalingo di normale anormalità, o una cospirazione globale. A capo del riscatto ci sarà, forse, uno intelligente, colto e disinteressato, un commissario, un giudice, un (Bertoncelli o un) prete, o un avvocato. Magari in crisi con la moglie, magari acchiappacuori, possibilmente con qualche altra nevrosi. Oppure ci sarà uno sparacchiatore, un’esperta di Krav Maga, un doppiogiochista simpatico, un’affascinante investigatrice contro una, altrettanto affascinante regina dei narcos o contro ( o a capo) una banda di violenti, iper-tatuati, ipersanguinari. Alla fine ci siamo abituati a vederla così. Tutti, buoni e cattivi, stanno, per forza, là dentro e così stiamo noi : se non vediamo il marcio, il cattivo, la lotta, il buono neppure ci sembra che sia una realtà. E’ stato così anche per la pandemia : il discorso pubblico ha fatto una insalata tra la salvezza (finalmente) scientifica, ricerca del nemico, la dispersione delle responsabilità. Prima insieme, tutti fuori dal balcone, poi “se alzi il volume chiamo la polizia”. “Se mi sembra che t’assembri, non mi sembra vero e ti denuncio..con il binocolo”. “Amo la scienza. ma …..c’è scienza e scienza. I Virologi ? pakati ! Bill Gates, poi, ci inietta il mercurio….che nemmeno i “Nazisti sulla Luna” di Iron Sky, che poi li trovi tra Minneapolis e Washington. La vita,insomma, è tutta un crime, e noi “mutaforma”, vogliamo farla questa guerra, per portarla fuori da noi, ed avere meno responsabilità possibile. Se poi anche chi le deve assumere le responsabilità, dice che la responsabilità non è sua, ma è del vicino runner, se è vostra io che c’entro? Uscire da questo Crime ? Almeno fare i conti con la realtà.

Questa nuova condizione seriale , ha cambiato e reso mutevole anche il racconto della “politica digitalizzata”. La sicurezza (anti) “migratoria”, ad esempio, ha svoltato verso quella “sanitaria” (per forza), poi verso quella informatica , che però s’è aggrovigliata sulla privacy e sulla sicurezza, (immuni) seguendo la logica crime del complottismo: “ah se fosse più italiana, più sicura e più libera” . Poi peró se il Copasir, invita a “prendere più responsabilità sulla sicurezza delle reti (Cina) e sulle interferenze esterne in europa, le risposte dei politici sono smooth & slow, perché il potere è smart, e dunque smooth come la Via Seta. (smooth vista da lontano non da Hong Kong). Insomma un racconto per unoE le leadership? Mah ? Prima e dopo il Lockdawn. Guardate Google Trend Cosa esce dallo scontro tragico, devastante, trasversale, istituzinale e de istituzionale, negli Stati Uniti. Laggiù sembra si sia risvegliato il dormiente premoderno del suprematismo, quello per cui, nei libri di Grisham, ancora cerchiamo i colpevoli dei linciaggi, quello della narrazione di “Radici”. Compare (FINALMENTE) Joe Biden ? La popolarità oggi non premia solo ma “azzanna” anche @POTUS“E la bestia invece ? Googlate “Salvini, Meloni, Conte” Fatto ? L’algoritmo infallibile delle budella, alla base del leader alfa, rosario in mano e primatismo nazionale, funziona? Meno ? Meglio? Peggio? Perchè ? Forse la paura aumenta l’aggressività (caccia al nemico) quando non è scavalcata da una paura più grande. Forse perchè una pessima TV, si è momentaneamente ripresa il controllo (illusorio) degli schermi smart, ignorando temporaneamente che sono smart e possono deludere. Così scende un po’ il primatista alfa, gli succede da un lato l’avvocato del popolo e dall’altro una amazzone della rabbia , delle paure, dominatrice dei remix e del noi contro voi. Dopo il Covid solo mas de lo mismo ? Solo una nuova stagione della stessa serie ?