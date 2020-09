Lega, Matteo Salvini è pronto a fare il Premier

’Ho la fortuna di avere una squadra dipersone preparate, la Lega si è aperta al mondo delle professioni, dell’impresa, della cultura e del volontariato: spero di poter guidareil governo per realizzare quanto promesso’. Così Matteo Salvini in un’intervista alla Nazione. Nella quale precisa: ’Non è un referendum su Salvini ma un voto per decidere il futuro della Toscana. Non siparla di ideologie ma di sanità e di liste d’attesa da ridurre, diinfrastrutture che mancano, di tasse regionali da abbassare. I toscani pagano la tassa rifiuti fra le più care d’Italia. Susanna Ceccardi è bravissima e ha fatto bene il sindaco, sono fiducioso che lunedìavremo una bella sorpresa. E se dovessimo vincere - aggiunge - non chiederò le dimissioni di Conte’.’

’Con Fratelli d’Italia - prosegue - è sana competizione. La Lega resta saldamente il primo partito, e anche senon credo ai sondaggi, da agosto a oggi è cresciuta più di tutti, in Toscana come in ogni parte d’Italia. Il contatto con le persone, la presenza nelle fabbriche e tra la gente, per noi sono belli, sono fondamentali. Pd e 5Stelle stanno litigando da un anno, su tutto. Guardate la scuola: migliaia di ragazzi a casa e migliaia diinsegnanti senza cattedra. Come si può sostenere un governo così?’. Quanto alla propria leadership, Salvini si dichiara "tranquillissimo. Se qualcuno esprime opinioni differenti a proposito del referendum,che è un esercizio di democrazia, non mi offende. Zaia è della Lega esono felice di saperlo popolare, da soli prenderemo il triplo dei votidi Pd e 5Stelle messi insieme. Sull’inchiesta, l’ennesima, ricordo cheda anni cercano soldi in mezzo mondo senza trovarli. Quei soldisemplicemente non ci sono. Sono tranquillo e rispettoso del lavoro dei giudici’.