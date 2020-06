Link Campus University: eletto Organismo di Vigilanza indipendente

Il Consiglio di Amministrazione della Link Campus University, riunitosi il 5 giugno, ha designato (all'unanimità) l'Organismo di Vigilanza Indipendente previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Alla Presidenza e stato indicato l'avvocato Federico Maurizio d'Andrea, con una lunga esperienza professionale di management, governance e auditing all'interno di grandi gruppi privati e istituzioni pubbliche. Dopo oltre 30 anni di lavoro nella Guardia di Finanza, ha diretto l'Audit del gruppo Telecom Italia per circa 9 anni. In seguito, ha ricoperto e ricopre ruoli di governance in diverse società. Dalla Presidenza del CdA di Olivetti SpA (2015-2018), a quella di Amsa SpA, di Telsy SpA, nonché, nel 2018, della Sangalli srl, e di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA.. È member del board di A2A SpA, e presidente di numerosi Organismi di Vigilanza (tra i quali Banco BPM SpA, il gruppo Sardegna Resort, Metropolitane Milanesi). Ha fatto parte, fino allo scorso febbraio, del Comitato per la Trasparenza e Legalità del Comune di Milano.

Gli altri componenti dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, indicati all’unanimità sono:

Cons. Avv. Massimo LASALVIA

Vice Procuratore Generale della Corte dei conti, dal gennaio 2001 assegnato, con funzioni requirenti, alla Procura regionale Lazio; in precedenza, dal 1995 al 2001, sostituto procuratore generale presso la Procura Regionale in Puglia e poi giudice presso la Sezione Giurisdizionale Regionale). Già componente togato del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti dal 1998 al 2001. Tra i vari incarichi svolti: Esperto giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove ha svolto anche l’incarico di vice Capo Dipartimento del DAGL- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi.

Partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti: Ente autonomo acquedotto pugliese; Invimit sgr S.p.A.; presidente del collegio sindacale di Ferrovie sud-est S.r.l. dal 2013 al 2017; presidente del collegio sindacale di Equitalia S.p.A; dal 2017 ad oggi: presidente collegio dei revisori Agenzia delle Entrate – Riscossione; - dal 2019 ad oggi: componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dssa. Erika GUERRI.

Primo Referendario della Corte dei conti. Magistrato addetto all’Ufficio Affari Comunitari e Internazionali, attualmente assegnata alla Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, con funzioni giudicanti e componente delle Sezioni Riunite in Sede giurisdizionale della Corte dei conti. Componente da anni del Collegio giudicante di Primo grado presso la Presidenza della Repubblica. Componente, in rappresentanza della Corte, della Task force italiana del G20 Anti-Corruption Working Group. Per diversi anni Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Regionale per l’Abruzzo. Rappresentante nelle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) dei Paesi dell’Unione europea, l’International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Rappresentante della Corte dei conti alla Conferenza degli Stati della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione, svoltasi ad Abu Dhabi; all’incontro Strengthening Collaboration between Anti-Corruption Authorities and Supreme Audit Institutions towards Effective Prevention and Detection of Corruption Offences” di Abu Dhabi.

Avv. Lorenzo Allegrucci

Dal 2016 Compliance Officer (precedentemente Responsabile del servizio di internal audit), nonché componente dell'Organismo di Vigilanza di Class Editori e Cia spa, società quotate in Borsa. Componente di diversi Organismi di vigilanza tra i quali Softlab spa di Milano, DigitalGo spa di Roma, La Lucentezza di Bari.

Presidente e/o componente del consiglio di amministrazione di diverse società, tra le quali Ama Soluzioni Integrate srl, Ama Fleet Maintenance srl e Fiumicino Servizi spa.

Ideatore e realizzatore del Protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza e Ama spa per il contrasto alla evasione della Tariffa rifiuti.

Dal 1984 al 2005: Ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza (grado Ten. Colonnello), al comando, tra l'altro, di gruppi di sezioni ed Uffici dei Nuclei di Polizia Tributaria di Napoli, Roma e Firenze.

Avv. Diana Strazzulli

Nel 1986 nel Servizio Legale e Tributario della Banca Nazionale del Lavoro. Dal 1991 è responsabile del Servizio legale e societario della Italaquae S.p.A., del Gruppo Danone, poi Legal, Assurance & Risk Manager. Nel 2003 Responsabile coordinamento Servizi legali delle società italiane del Gruppo Danone (Italaquae S.p.A. - Saiwa S.p.A. – Danone S.p.A.). Fino al 2011 è consulente legale del Gruppo Lottomatica di Roma. Dal 2014 è Senior Partner dello Studio legale Cappa & Partners.

Fa parte di diversi Organismi di Vigilanza collegiali e monocratici (ex D. lgs. n. 231/2001) in società private e a partecipazione pubblica ed è Consigliere di amministrazione indipendente in società privata.