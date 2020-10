Lockdown, per il 52,7% degli italiani è tutta colpa del governo

Secondo il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri la seconda chiusura del Paese è solo colpa del governo. "Secondo Lei - è la domanda posta dalla direttrice di Euromedia Research per La Stampa - le istituzioni nazionali e regionali ci stanno portando, passo dopo passo, piano piano, verso il lockdown totale?" La risposta è netta: per il 52,7 per cento degli italiani sì, per il 28,7 no mentre il 18,6 non sa rispondere.