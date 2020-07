Luigi Di Maio Premier al posto di Conte? Ecco cosa c'è di vero

Quanta fretta ha il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sarà che sente sul collo il fiato di un possibile governo guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sarà anche per i numeri ballerini in Senato fatto sta che nell'arco di 24 ore ha annunciato una serie di novità tutte ferme al palo da mesi da mesi. Le tensioni sono alte, ieri sarebbe bastata la bozza circolata del decreto Semplificazioni o la discussione sull'accettare o meno i fondi europei Mes a storcere il naso di molti nel Movimento 5 stelle. Altrettanti mugugni per i 48 articoli della bozza del dl Semplificazioni. E difficilmente oggi gli animi si rassereneranno.