M5s, Di Battista contro Grillo: big pronti a lasciare?

"Si è aperto lo scontro nel M5s". Paolo Becchi, su Twitter, commenta la frattura tra Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. "Sarà una settimana di fuoco - spiega l'editorialista di Libero, nonché ex ideologo del Movimento alle origini -. Grillo e i suoi 'miracolati' in Parlamento contro Dibba e i movimentisti. Difficile fare previsioni, ma i prossimi giorni saranno decisivi". "Tra una decina di giorni - annuncia Becchi - si saprà chi entrerà a far parte del 'comitato costituente' che guiderà il nuovo partito. E qualche big lascerà il MoVimento".