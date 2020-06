M5s, disastro annunciato alle regionali: numeri choc

Tra gli strappi di Matteo Renzi e gli appelli all’unità di Nicola Zingaretti, nel Movimento 5 Stelle gira un numeretto magico riguardo alle elezioni regionali: 10 per cento. Raggiungere almeno la soglia psicologica della doppia cifra nelle sei regioni che il 20 settembre andranno al voto è fondamentale per i grillini, ma le premesse non sono affatto delle migliori.