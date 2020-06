Sul caso M5s e Venezuela apre un'inchiesta la Procura di Milano. Le toghe, scrive il Corriere della Sera, vorrebbero vederci chiaro su quei 3,5 milioni di euro che secondo il giornale spagnolo Abc il regime chavista nel 2010 avrebbe versato a Gianroberto Casaleggio. Per il momento non ci sono indagati né ipotesi di reato, ma il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli vorrebbe chiarire anche se tutta la vicenda non sia stata organizzata in realtà solo per danneggiare i 5 Stelle.