Macron schiaffeggia l'Italia: ecco cosa ha fatto la Francia

Dopo gli attacchi subiti in casa propria, Francia e Austria hanno avviato un'intesa fase di confronto sulla sicurezza in Europa. Non a caso ieri il presidente Macron ha visto all'Eliseo il cancelliere Sebastian Kurz. E assieme hanno dato vita a una videoconferenza sulla sicurezza nel vecchio continente.

Dall'altra parte dello schermo c'erano il cancelliere tedesco Angela Merkel, il premier olandese Mark Rutte, nonché il presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen e il presidente del consiglio europeo, Charles Michel. Nessun altro. Nemmeno il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte

L'Italia dunque è stata lasciata ai margini.