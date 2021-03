Maria Elena Boschi, paura per il suo stalker: ecco cosa è successo

"Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata": Maria Elena Boschi ha presentato una denuncia per stalking alla Procura di Roma qualche giorno fa. Contro di lei uno sconosciuto che l'attaccava per email, al telefono e su Instagram. Lo stalking, come lei stessa ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, è iniziato lo scorso settembre: "Ha iniziato, come spesso accade, con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation". Ad averla preoccupata sono stati diversi messaggi inquietanti: "Erano messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno. E poi sono messaggi che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte".