Matteo Salvini? "Il più grande flop politico della storia"

A tenere banco a PiazzaPulita di Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 11 febbraio, ecco Carlo De Benedetti. "Io penso innanzitutto che Mario Draghi sia un risultato della Waterloo della politica. Non è Draghi che determina il fallimento della politica. È la politica che determina il suo fallimento e Draghi è arrivato per quello". De Benedetti parla poi della Lega: "Vorrei però aggiungere una cosa su Salvini: ha realizzato il più grande flop politico che io ricordi. Ha preso un partito con una forte base al Nord".