"Meno protagonismo e più coordinamento", la nuova linea Draghi contro il Covid

Tutti si aspettano che con il governo di Mario Draghi cambi qualcosa, non solo a livello gestionale ma anche a livello comunicativo. Se per il primo c'è ancora da aspettare, per il secondo al momento non si notano particolari miglioramenti, come dimostra quanto accaduto domenica, scrive il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/meno-protagonismo-e-pi-coordinamento-nuova-linea-draghi-1924369.html). Il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha informato il Paese che nei prossimi giorni avrebbe parlato con Roberto Speranza per chiedere un nuovo lockdown totale in tutta Italia, gettando nello sconforto milioni di persone. Il Cts ha fatto sapere di essere contrario alla riapertura degli impianti sciistici prevista per il giorno successivo e il ministro della Salute, in serata, ha firmato la proroga della chiusura, vanificando di fatto un'intera stagione a poche ore dalla sua ripartenza, seppure tardiva. Tutto questo pare non sia più tollerato da Mario Draghi, che ha deciso di mettere un freno agli scienziati "istituzionali".