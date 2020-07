Mes, Di Maio e M5s sull'orlo di una crisi di nervi

I grillini vorrebbero cancellare la parola Mes, perché sanno che sul Fondo salva stati la maggioranza non troverà mai la quadra. Il partito democratico spinge per la sua approvazione mentre i grillini non ne vogliono sentire parlare, nonostante la sottile apertura di Carlo Sibilia, vicino a Luigi Di Maio: "Se le clausole venissero meno, allora non avrebbe più senso chiamarlo Mes. A quel punto prenderemmo il Mes".