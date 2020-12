Mes, Europa preoccupata dal No di Berlusconi. Pressing dei poteri forti

Siete proprio sicuri che la parola definitiva di Silvio Berlusconi sarà quella del no al Mes? Perchè a quanto siamo in grado di rivelare c'è mezzo mondo, ma di quello che conta veramente, di qua e di là dell'atlantico che sta cercando di fargli cambiare idea (e non è detto che non ci riescano) a proprosito di quel suo via libera alla posizione "oltranzista" di Salvini e Meloni. "Il Mes senza Berlusconi è senza maggioranza in Parlamento e senza il via libera dell'Italia rischia di saltare per aria tutta l’Unione Bancaria Europea" il refrain che circola nelle triangolazioni dei palazzi del potere, Quirinale compreso. Ovviamente il governo (perchè è compito di palazzo chigi far "passare" il Mes) verrebbe ritenuto responsabile di tutto questo con possibili conseguenze anche sul Next generetion Ue per l'Italia. Ma non solo: anche Silvio Berlusconi potrebbe essere ritenuto responsabile per via dell'appartenenza di Forza Italia al PPe. Insomma, se l'Italia bocciasse il Mes nel bel mezzo della crisi pandemica sarebbe un disastro non solo per il belpaese. La bocciatura tricolore potrebbe scatenare effetti a catena in tutto il continente. Per questo si sta tentando di far tornare Silvio Berlusconi sui suoi passi e il leader di Forza Italia "ci starebbe pensando" dicono i bene informati. Un Berlusconi che, peraltro, non avrebbe gradito le fughe in avanti dei giorni scorsi (mai parlare prima del capo). Ecco perchè le cancellerie che contano in Europa stanno seguendo con il fiato sospeso le vicende italiane in vista del 9 dicembre: in caso di stop alla riforma del Mes si temono conseguenze persino sul mercato del credito. Europa e mercati guardano alle decisioni di Forza Italia. E sperano in una "virata" del suo presidente.