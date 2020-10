Myrta Merlino a L'aria che tira: "Che ci faccio con 600 euro?"

Myrta Merlino, consuttride de L'aria che tira su La7 ha ragione da vendere: “Forse sarebbe stato il caso che prima venissero messi i soldi dei ristori da parte e poi decise le chiusure. Ieri in piazza tutte le persone ci dicevano la stessa cosa, ovvero che hanno paura perché con 600 euro in tre mesi ne escono distrutti”. Inoltre la Merlino ha raccontato che cosa gli ha scritto il proprietario di un negozio: “Mi ha scritto un parrucchiere napoletano dicendo che con la sua attività vivono tre famiglie per un totale di 12 persone. Si chiede che cosa se ne fa di 600 euro? Questo è il vero tema”.