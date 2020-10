Myrta Merlino contro Roberto Speranza e governo: "In casa rinchiudetevi voi"

Parla chiaro come sempre Myrta Merlino nell'ultima puntata de L'aria che tira. La Merlin commenta quanto detto ieri sera da Roberto Speranza, l'invito a restare a casa di cui ha parlato a DiMartedì, in onda sempre su La7. "Speranza dice state tutti a casa, io dico a voi che ci governate che è meglio se state tutti voi a casa". E ancora: "Conte in questo momento oscilla tra il fare tutto da solo e il delegare a regioni e comuni - sottolinea -. Dall'altra parte, governatori e sindaci si lamentano ma poi non vogliono troppe responsabilità è il famoso scaricabarile. La mia paura è che il barile finisca in mano agli italiani".