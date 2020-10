Myrta Merlino: "Coronavirus, perché siamo in ritardo su tutta la linea?"

Critiche all'esecutivo arrivano da Myrta Merlino nella puntata de L'aria che tira in onda su La7 oggi. "Parlo da cittadino e mi chiedo perché siamo così in ritardo su tutta la linea", premette la Merlino. E ancora, aggiunge: "La grande attenzione al sistema sanitario io la vedo fino a un certo punto. Sono alcuni giorni che racconto code infinite per fare i tamponi, medici arrabbiati perché non arrivano i vaccini antinfluenzali, anche su quello siamo un filino in ritardo", conclude.