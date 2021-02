"Ora tutta Italia va in arancione": la data chiave da tener d'occhio

Gli spostamenti tra le regioni verranno probabilmente proibiti fino al 5 marzo. E adesso sembra farsi largo l’ipotesi di una zona arancione unica, a livello nazionale, che sarà forse in vigore per almeno un mese scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/spostamenti-vietati-fino-5-marzo-e-ipotesi-zona-arancione-1925423.html). Il prossimo 25 febbraio dovrebbe infatti scadere il divieto di spostamento tra le regioni ma non sembra che il governo stia pensando di consentire la libera circolazione alla popolazione. Più facile, data anche la diffusione delle varianti nel nostro paese, che venga deciso di prolungarlo appunto fino al 5 marzo, data in cui scadrà il Dpcm attualmente in vigore.