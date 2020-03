Papa Francesco, continua il giallo del Coronavirus: retroscena dal Vaticano

Il Papa e' raffreddato e non ha altre patologie, scrive l'Ansa: cosi' il Vaticano sulle condizioni di salute di Bergoglio dopo che per tutta la giornata si era parlato del 'giallo' sul tampone per il coronavirus. "Il raffreddore diagnosticato al Santo Padre nei giorni scorsi sta facendo il suo corso, senza sintomi riconducibili ad altre patologie. Nel frattempo Papa Francesco celebra quotidianamente la Santa Messa e segue gli esercizi spirituali che si stanno svolgendo presso la Casa Divin Maestro ad Ariccia", ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Dovevano essere i due eventi caratterizzanti di questo primo semestre del 2020 per papa Francesco, ed entrambi sono slittati all'autunno a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo 'The economy of Francesco', che doveva svolgersi ad Assisi dal 26 al 28 marzo ed e' stato invece rinviato al 21 novembre, anche il Patto globale sull'Educazione (Global Compact on Education), incontro internazionale lanciato dal Pontefice per ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni, e' stato riprogrammato a tra l'11 e il 18 ottobre, mentre l'adesione al Patto sara' siglata il 15 ottobre. L'evento, affidato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, avrebbe dovuto aver luogo il prossimo 14 maggio, con una serie di appuntamenti complementari tra il 10 e il 17 maggio, come il "Villaggio dell'Educazione", con le migliori esperienze educative internazionali, illustrate da giovani studenti e studentesse provenienti da tutto il mondo. "L'incertezza legata alla diffusione del Coronavirus, cosi' come le decisioni assunte dalle Autorita' pubbliche su scala mondiale - spiega il dicastero vaticano -, hanno portato alla decisione di rinviare l'atteso incontro, proprio per permettere la piu' ampia e serena partecipazione possibile". Il Patto globale "non si limita alle Istituzioni scolastiche e accademiche ma, nella convinzione che l'impegno educativo debba essere condiviso da tutti, coinvolge i rappresentanti delle religioni, degli organismi internazionali e delle diverse istituzioni umanitarie, del mondo accademico, economico, politico e culturale". In quest'ottica, "si comprende come la piu' estesa e variegata partecipazione voluta da Papa Francesco non sia una dimensione accessoria al Global Compact on Education ma costituisca la premessa ed il fine di una siffatta alleanza". Intanto, mentre agli ingressi del Vaticano (a parte i Musei e la Basilica) continuano stretti e selettivi controlli per evitare l'accesso di persone potenzialmente veicolo di contagio, con regole ferree in particolare per Casa Santa Marta e l'ex Monastero Mater Ecclesiae, residenze rispettivamente di Francesco e Benedetto XVI, e' di fatto ancora 'giallo' sul tampone cui - secondo il quotidiano romano Il Messaggero - papa Bergoglio "si sarebbe sottoposto per precauzione", "risultando ovviamente negativo". La notizia non e' stata infatti confermata dalla Santa Sede (ne', per la verita', smentita), evitando ogni commento su questo. Ma in serata Bruni ha informato che il Papa e' solo raffreddato.