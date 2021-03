Pd, Enrico Letta: "Ecco quali voti può rubare..."

L’effetto Letta rianima l’operazione maggioritaria. Con la possibilità di conquistare voti soprattutto al centro. Strappandoli in particolare ai due “ex”, Matteo Renzi a Carlo Calenda, per provare, da questa base, a ricompattare tutto l’intero campo progressista.

I primi sondaggi indicano la missione di Enrico Letta (https://www.ilgiornale.it/news/politica/vocazione-maggioritaria-dem-ecco-chi-mangia-i-voti-letta-1931497.html): da segretario del Partito democratico può cancellare, dopo anni, lo “stai sereno”, che ha segnato i rapporti con l’ex Rottamatore. L’ottica è quella di un partito a “vocazione maggioritaria”, come ripetono in coro i parlamentari dem.

“Con Letta possiamo recuperare la vocazione maggioritaria del partito, dentro una cornice europea”, scandisce la deputata Lia Quartapelle. “Non ci sono solo i sondaggi - aggiunge - stiamo registrando un interesse a iscriversi per la prima volta o ritornare a iscriversi”. “La prospettiva è quella di sostenere il governo Draghi - ribadisce Quartapelle - che è il nostro governo. Per il futuro ci rivolgiamo a tutto il centrosinistra, da Fratoianni a Bonino e Renzi”. E il Movimento 5 Stelle? “Ci confronteremo, perché bisogna capire come sarà con la guida di Conte”, conclude.