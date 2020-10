Quirinale: il portavoce di Mattarella positivo al Covid

Il portavoce del Presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, e' risultato positivo al Covid-19, dopo aver manifestato lievi sintomi si e' sottoposto al tampone ed e' risultato contagiato dal coronavirus. "Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene Tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledi' pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo" ha raccontato lo stesso Grasso. Nei giorni di potenziale contagiosita' il consigliere del Quirinale non ha avuto contatti diretti con il presidente Mattarella. Ora Grasso e' ovviamente in isolamento a casa, mentre i familiari sono negativi. "Al Quirinale - racconta ancora - sono gia' partite le previste procedure di sanificazione e controllo".