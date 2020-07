Rai, Botteri con vista su Bruxelles. Vianello a Rainews

Tutto è pronto per vedere Giovanna Botteri a capo della prestigiosa sede Rai di Bruxelles. Per la verità Salini pare puntasse su una coppia: Donato Bendicenti e Marilù Lucrezio (accontentando così centrodestra e centrosinistra). Ma per la nomina in quella sede è necessario il jobpost ed i titoli della Botteri sono inarrivabili per chiunque. Così si è tentato di cambiare il corso degli eventi chiedendo un gradimento a tutti i direttori dei Tg Rai (visto che la Botteri dovrà lavorare con loro). Ebbene, tutti (tranne un nome eccellente) hanno espresso la loro preferenza proprio per la Botteri. Morale della favola: la nomina della Botteri a Bruxelles è sulla scrivania di Salini che dovrebbe firmare da un momento all'altro ed anche dalle parti del Pd sarebbero felici di vederla, proprio in virtù del prestigioso curriculum, nella capitale europea.

Capitolo Washington: ci punta Antonio di Bella che lascerebbe Rai News dove a sostituirlo è pronto Andrea Vianello, da molto tempo parcheggiato senza incarico.

Capitolo Rai Fiction: Salini vorrebbe tenere la delega fino a settembre, poi scegliere il nuovo capo della fiction. Tra i pretendenti c'è Maria Pia Ammirati, da poco nominata all'Istituto Luce. Si parla anche di una possibile nomina esterna, quella di Simona Ercolani. Ma essendo stata la "capa" di Salini nella sua società prima della nomina di quest'ultimo ad Ad nel 2018 col governo Di Maio-Salvini, questa eventualità sembra improbabile. Dunque tutto rimandato a dopo l'estate?