Rai, disastro conti: presto il Ministro dell'Economia in Vigilanza

Prima il Covid-19. Poi il crollo dei ricavi pubblicitari e la caduta delle entrate dal canone delle famiglie: per i vertici di viale Mazzini non è certo un bel momento. Tutto spiegato in una relazione inviata alla Commissione Parlamentare di Vigilanza (ma sembra non ai membri del Cda) in cui vengono esposti i pessimi conti della Rai agitando anche lo spettro di possibili licenziamenti (come peraltro anticipato da tempo su queste pagine). Scrive Salini: "L'emergenza sanitaria da Covid 19, che ha inevitabilmente impattato sulla operatività aziendale e sui risultati economico-finanziari, ma anche ai provvedimenti legislativi che, negli ultimi anni, hanno progressivamente eroso i ricavi da canone per la Concessionaria rendendo così sempre più incerte le risorse con cui far fronte agli impegni della missione di servizio pubblico", rendono necessari "interventi di carattere straordinario, come mai accaduto in passato", tra i quali anche una "riperimetrazione complessiva (anche in termini occupazionali, con le inevitabili ricadute sociali)" dell'azienda. Tutti temi che sono già sotto la lente d'ingrandimento del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che a quanto è dato sapere a breve sarà anche ascoltato dalla commissione parlamentare di Vigilanza Rai sulla situazione finanziaria del Servizio Pubblico. Nel frattempo, però, Fabrizio Salini è pronto a un nuovo giro di nuove nomine. Dopo la direzione di Isoradio data ad Angela Mariella è in arrivo anche il nuovo responsabile del Dpo (Data protection officer, ovvero si occuperà di privacy) facente capo allo stesso Salini. Il prescelto sarà Massimo Pacella. In dirittura d'arrivo anche Angelo Mellone come nuovo vicedirettore a Rai Uno, portando così a sette il numero dei vice.

Intanto, dalle parti del Nazareno aumenta l'insoddisfazione per la gestione Salini. Con un'unica certezza. "Da aprile sarà finalmente possibile cambiare i vertici Rai", spiega un parlamentare del Pd che segue la partita. Per i Dem, quindi, Salini mangerà il panettone, ma non la colomba. Nel frattempo, nell'ultimo CDA sarebbe stata sollevata la questione della conduzione di Frontiere su RaiTre. Per via di un regolamento risalente ai tempi di Gubitosi, il direttore di Rete non può essere anche conduttore di trasmissione. Per questo, Franco di Mare si sarebbe impegnato a risolvere il problema, trovando al più presto un nuovo conduttore per il programma. Anche Rai2 è alla ricerca di un conduttore, ma per lo spazio informativo del giovedì in prima serata: Di Meo è fermamente intenzionato a riprendere l'esperimento bloccato anzitempo dal flop di "Seconda Linea". Tra i nomi, circola anche quello di Manuela Moreno ma visti gli ottimi risultati di ascolto conseguiti con "Post" il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano non sembra assolutamente intenzionato a lasciarla andare.