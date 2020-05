Rai, ecco chi prenderà il posto di Antonio Socci alla Scuola di Perugia

Arrivati i curriculum per le nomine che saranno proposte nel Cda Rai di domani. Mario Orfeo alla direzione del Tg3. Giuseppina Paterniti alla direzione dell'Offerta Informativa Rai (ruolo ricoperto prima da Carlo Verdelli). Franco Di Mare alla direzione di Rai3. Pochi sanno però, che tra i candidati alla direzione di Rai 3 era stato fatto anche il nome di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Una candidatura nata all'interno dell' azienda, e proposta esclusivamente su criteri meritocratici. Report da anni è un'eccellenza della Rai, fiore all'occhiello del servizio pubblico. Anche in un momento di emergenza guidata da Sigfrido Ranucci, è riuscita ad andare in onda ottenendo ascolti eccellenti con una media vicina ai 3 milioni di spettatori. Il curriculum di Ranucci è di tutto rispetto, è il giornalista dipendente più premiato della storia dell' azienda, ha avuto esperienza al Tg3, al canale all news come inviato in contesti bellici, e coautore e autore da circa 15 anni di Report. La sua candidatura avrebbe potuto rappresentare una risorsa anche in termini dello sviluppo digitale dell'informazione on line della Rete e della Rai, visto che Report è da anni il programma d'informazione con il più alto movimento sul web di tutta la televisione italiana. Ma la sua figura di giornalista che si è da sempre mostrato indipendente dalla politica non "sarebbe stata gradita", neppure all'interno da chi come i M5s hanno costruito la loro fortuna elettorale evocando la meritocrazia.

Intanto, a quanto è in grado di anticipare Affaritaliani, Vania de Luca, proveniente da Rainews, stimatissima in ambienti vaticani e 'scuola Di Bella' è in pole position per prendere il posto di Antonio Socci alla scuola di giornalismo di Perugia.