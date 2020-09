Palazzi & potere

Giovedì, 17 settembre 2020 - 18:54:00 RAI: FRANCESCHINI, 'INVESTA MEGLIO IN CULTURA E NO DITTATURA SHARE"

"Io sono da sempre per una Rai pubblica emi rallegro che sia stata accantonata ogni idea di privatizzazione.Certi settori vanno sottratti alla dittatura dello share. Mi aspettoche la Rai investa di più e meglio in cultura. Altre tv possonoscegliere la cultura come ragione commerciale o vocazionale ma restanoaziende private. Per la Rai è la ragione sociale". Lo afferma inun’intervista al ’Foglio’ il ministro dei Beni culturali e delTurismo, Dario Franceschini.