Rai, il ritorno di Check Up. Bortone al posto della Balivo. Novità su Rai 3

Serena Bortone al posto di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1: al settimo piano di viale Mazzini lo danno per sicuro. L'ipotesi però è di cambiare posizionamento rispetto a "Vieni da me": la Bortone si occuperà dei temi del giorno e di attualità (tutte cose che sono molto nelle sue corde). Insomma, un format su misura per la conduttrice di Raitre. Intanto, ad Agorà Franco di Mare pensa di affiancare Roberto Vicaretti a Luisella Costamagna; con ciò Monica Giandotti potrebbe finire a condurre Uno Mattina. Intanto dal Pd non fanno mistero di essere contrari alla scelta di Di Mare per Agorà. "La Costamagna, per usare un eufemismo, non ha proprio simpatia per il per il Pd. È questo il pluralismo di Rai Tre con Di Mare? Quest'anno ci vedranno poco o niente ad Agorà", annunciano dai piani alti del Nazareno. "E poi, ancora un altro contratto esterno? Ma in Rai non si lamentano sempre sui bilanci?" rincarano dal Nazareno.

Intanto, il neo direttore di Rai Tre starebbe pensando di realizzare un Talk politico per la prima serata del venerdì. Non è chiaro al momento chi lo condurrà ma dai piani alti di viale Mazzini si sussurra che potrebbe essere lo stesso Di Mare. Infine, Salini e Matassino avrebbero dato luce verde a Simona Agnes per il ritorno di "Check Up". Il programma sarebbe pronto a tornare in onda su Rai 1. Tra le altre news che si sussurrano in queste ore fondamentali per la chiusura dei palinsesti autunnali, Matano condurrà da solo La vita in diretta, sul primo pomeriggio di Rai 2 ci sarà Milo Infante, Eleonora Daniele avrà più spazio per il suo programma e poi ci sarà il grande ritorno della Clerici.