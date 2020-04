Rai, l'invasione dei politici: il Direttore prova a mettere un freno ma...

Il Direttore di Rai 1 Coletta mette un freno ai politici ma i grillini (e non solo) continuano ad imperversare....

I politici continuano a farla da padrone in Rai (e come potrebbe essere altrimenti) a cominciare dai pentastellati che imperversano in lungo e in largo su e giù il palinsesto di mamma Rai. Eppure c'è una lettera, come è in grado di rivelare Affaritaliani, inviata dal direttore di Rai1 Coletta che in teoria dovrebbe mettere un freno alle scorribande dei politici. Ma evidentemente non è stata molto ascoltata.

Ecco il testo della lettera, inoltrata via mail due settimane fa:

“Alla luce degli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus, è bene condividere qualche riflessione sul come sviluppare contenuti e modalità comunicative per i prossimi giorni. Direi che i nostri programmi in prima fila sul coronavirus, non strettamente informativi nella loro natura, potrebbero cominciare a bilanciare meglio la quantità di informazione cominciando a dedicare aperture anche ad altri temi. Sarebbe utile giustapporre all'approfondimento delle news la narrazione del paese che si reinventa, ogni giorno, ai tempi dell'emergenza. L'invito, pertanto, è di orientare il lavoro di autori e conduttori in questo senso. Aggiungo un'altra particolare attenzione alle presenze di esponenti politici che dovranno essere regolate da principi di equilibrio all'interno di ogni marchio ma anche chiedendovi di considerarle eccezionali e legate a comunicazioni di particolare interesse istituzionale e emergenziale. Naturalmente comprendo la necessità di interloquire con rappresentanti delle istituzioni regionali e locali cui spesso affidiamo il compito di importanti aggiornamenti sul campo ma per ciò che concerne rappresentanti di forze politiche auspico valutazioni, di volta in volta, ispirate a reali urgenze e necessità informative.

Intanto domani ci sarà una riunione molto attesa sui palinsesti estivi. A rischio la Marangoni e Diaco. Potrebbero rientrare la Giallonardo, la Rinaldi e Quaranta.