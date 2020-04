Rai, l'irritazione di Salvini per il Conte show e la pochette di Mannoni...

Avviso per Salvini e Meloni: in Rai si sta già ragionando su come garantire un riequilibrio stante il Conte show di ieri sera

"Geniale" Maurizio Mannoni: usare una mascherina come pochette non è da tutti. Chapeau. Intanto i soliti bene informati giurano che l'arrabbiatuta di Salvini e Meloni (con il relativo sfogo) per il Conte show sia arrivata dritta dritta sino ai vertici della Rai tanto che stamattina il primo pensiero del centrodestra è stato quello di "convocare la Commissione di Vigilanza oggi stesso per discutere delle gravi dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Lo chiedono in una lettera al presidente Barachini i capigruppo in Vigilanza dei partiti di Centrodestra, Daniela Santanche' (FdI), Giorgio Mule' (FI), e Paolo Tiramani (Lega). "L'attacco frontale senza precedenti nella storia repubblicana del presidente del Consiglio nei confronti dei leader delle opposizioni Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che ha trasformato la conferenza stampa in vero e proprio comizio politico", sottolineano. Il tutto "sulla principale rete del servizio pubblico, in orario di massimo ascolto, dove peraltro l'Italia intera si aspettava di ricevere comunicazioni sui provvedimenti inerenti al COVID-19".

Nel frattempo le reti Rai restano aggrappate solo alle ultime fiction della Andreatta. Si, perché sta finendo il magazzino e visto che è tutto fermo e anche alcuni contratti con società internazionali sono stati disdetti, saranno altri dolori per mamma Rai nelle prossime settimane. Fa discutere intanto la recente intervista di Salini del Sole24ore in cui continua ad autoelogiarsi per l’operazione Fiorello su RaiPlay. Ma senza dare dati specifici, per non parlare poi dei risultati dello showman su Rai1, battuto tre volte su tre dalle repliche di Bonolis. Infine le nomine. I 5Stelle sono tornati alla carica per Franco Di Mare a Raitre dopo la morte definitiva (?) del piano industriale e del genere daytime di cui era stato nominato direttore. La spunteranno? In tutto questo brilla l’assenza del Pd (che però si è lamentato per la Raggi ospite a La Vita in Diretta). Il sottosegretario Martella - pubblicamente ringraziato da Salini - ha avuto la task force anti fake news con Di Bella. Antonio Di Bella che in una lunga lettera inviata a Barachini della Commissione vigilanza parlamentare spiega: "Si tratta di un work in progress partito con l'emergenza Coronavirus e si svolgerà in seno alla task force già operativa in Rai per affiancare ai provvedimenti concreti di salvaguardia della salute e di gestione dei palinsesti anche un miglioramento e una messa in sicurezza dell'informazione scientifica che in questa fase deve essere assolutamente verificata. In alcun modo, e mi preme sottolinearlo, intende invadere l'autonomia delle singole redazioni che sono garantite, a norma di legge, dalla responsabilità' legale e professionale dei singoli direttori''. "Già nelle prime settimane, la chat telefonica condivisa ha permesso di esaminare e verificare varie notizie false o poco attendibili da sistemi di cura alternativi o a farmaci miracolosi che poi non si sono rivelati tali. Il lavoro del task anti fake news insomma è tutt'altro che invasivo per quanto riguarda l'autonomia delle singole redazioni e viaggia in parallelo con il coordinamento del flusso informativo sul coronavirus per reti e testate. Anche qui nessuna invasione di competenze (che d'altronde non potrebbe comunque avvenire in virtu' dell'articolo 6 sui poteri del direttore giornalistico cui spetta unicamente e senza interferenza alcuna la competenza per le scelte editoriali) ma un coordinamento, d'intesa con la direzione palinsesto per evitare doppioni e sovrapposizioni''.

Nel frattempo Coletta, neo direttore di Rai 1, chiede a Caterina Balivo di andare in onda con nuove puntate e all’Eredità di registrarne altre perché il pomeriggio di Rai1 non soddisfa completamente. Mediaset come sempre arriva prima: già annunciato il ritorno di Uomini e donne dal 20 aprile. Adesso la Rai che farà? Gli ascolti a Raitre non vanno come previsto e c'è chi cerca di scaricare le colpe su Salini (che ha voluto il teatro e la cultura come chiedeva Franceschini). Il coronavirus comunque non ferma le nomine. O almeno le trattative. Già detto di Di Bella e di Franco Di Mare si tratta anche sui vice. Coletta (che ha anche illustrato a Salini e a Ciannamea il possibile spostamento di Italia Si al mattino) reclama la sua squadra. Come farà il direttore di Rai1? A Raidue crescono intanto le quotazioni di Cerioni, mentre a Raitre spopola Ottolenghi e si parla dell’arrivo di Caputo da RaiCultura.

