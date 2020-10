Rai, tsunami "Seconda Linea". E la De Girolamo perde il programma

Dal Pd non ci pensano proprio a prorogare l'attuale Cda Rai. "È una notizia che mettono in giro gli stessi i vertici Rai che sperano di restare in sella chissà per quanto ancora. Ma noi siamo molto critici sulla gestione Salini - Foa, anche se ora c'è stato un minimo di riequilibrio, quindi è giusto che da aprile si cambi", fanno sapere dal Nazareno. Capitolo nomine. Sembrava fatta per la nomina di Mariapia Ammirati alla Fiction, molto stimata dal Pd targato Francesschini. Poi però all'ultimo cda della nomina non se n'è più parlato, si dice per un non accordo fra i partiti. Salini ha promesso che la ripresenterà, ma sono in molti a pensare che l'attuale Ad vogli tenersi la delega sulla Fiction, almeno fino ad aprile quando scadrà e verrà sostituito con l'intero Cda. Una bella e importante vetrina, in vista anche di una ricollocazione futura lontano da Viale Mazzini.

Intanto si susseguono le riunioni al settimo piano di viale Mazzini. Oggetto delle riunioni i bassi ascolti di "Seconda linea" su Rai2, il programma condotto dalla coppia Giuli-Fagnani. La seconda puntata andata in onda ha fatto l’1,7 di share, ancora meno del debutto all’1,9. Più o meno la stessa cosa sta accadendo a "Onorevoli Confessioni" condotto da Laura Tecce: 1,4% di share, però in un orario diverso. In queste ore si starebbe valutando se andare avanti o meno con " Seconda Linea" ma i vertici della rete fanno sapere che "è una sperimentazione. Rai2 ci deve provare. Hanno bisogno di fiducia". Insomma, per ora si dovrebbe continuare anche per non darla vinta ai leghisti Rai che "gufano" per la chiusura del programma considerato troppo vicino a Fratelli d'Italia: "é una sfida tutta interna al centrodestra", spiegano fonti di primissimo livello "ma non capiscono che con le guerre fratricide ci facciamo soltanto del male".

Mentre chi potrebbe fermarsi è Nunzia De Girolamo: ai piani alti di viale Mazzini gira voce che il suo programma potrebbe essere cancellato dal palinsesto dopo la richiesta di una condanna a 8 anni e 3 mesi da parte della procura di Benevento.

Capitolo nomine: Del Cioppo potrebbe approdare alla vicedirezione di Radio Due mentre alla direzione di Isoradio potrebbe arrivare entro fine anno Angela Mariella, molto stimata in casa Lega.

Novità in arrivo anche per Rainews: l'idea alla quale si sta lavorando è quella di aumentare i flussi informativi del canale diretto da Andrea Vianello sulle tre reti generalisti Rai 1, Rai2 e Rai 3 al fine di "coprire" le edizioni secondarie dei Tg.