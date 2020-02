Salvini e gli sbarchi: spunta la mail di Conte

Ad agosto il governo Conte sapeva come il Viminale stava gestendo il caso Open arms e la prova e' nelle mail tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini sui minori a bordo della nave della ong spagnola. E' il 'cuore' della relazione di Maurizio Gasparri che, per la terza volta, difende il leader della Lega. Dopo i casi Diciotti e Gregoretti, il presidente della Giunta delle immunita' del Senato propone nuovamente di negare l'autorizzazione a procedere. A chiederla e' ora il tribunale dei ministri di Palermo, che contesta a Salvini il sequestro di persona aggravato e il rifiuto di atti d'ufficio per aver bloccato per alcuni giorni lo sbarco di un centinaio di migranti a Lampedusa. Il verdetto arrivera' il 27 febbraio.