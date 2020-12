Silvio Berlusconi a Forza Italia: "Mi dimetto se non mi date retta"

Silvio Berlusconi ha annunciato all'ultimo il suo dietrofront sostenendo la linea degli alleati. Il Cavaliere, da sempre a favore del Mes, ha deciso di non votare a favore in vista del 9 dicembre. Una scelta che ha subito creato malumori tra gli azzurri, tanto che il leader di Forza Italia è stato costretto ad arrivare alle minacce. "Se non mi date retta io mi dimetto. Ormai la decisione è presa. Non posso perdere la faccia". Queste le parole pronunciate dall'ex premier, scrive il Giornale, ai dissidenti che lo avrebbero contattato telefonicamente dopo il cambio di passo.