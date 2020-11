Silvio Berlusconi stai attento: "Quei due ti sbranano se non lo fai ora"

Silvio Berlusconi porta a casa una grande vittoria: non solo si è dimostrato di parola con il governo votando lo scostamento di bilancio, ma è anche riuscito a convincere gli alleati del centrodestra. Il merito in realtà è del suo braccio destra, Gianni Letta. È lui - secondo quanto scrive Stampa - che ha portato avanti le trattative, ma, soprattutto, ha convinto il leader di Forza Italia a tendere una mano a Giuseppe Conte. Come? Semplice, mettendogli qualche pulce nell'orecchio. "Se non spari adesso un colpo di cannone su una questione così importante, è la fine e sarai costretto ad andare sempre a rimorchio di quei due giovanotti che ti stanno sbranando", gli ha confidato senza mezzi termini. E così il Cavaliere, che in un primo momento ha esitato, si è lasciato convincere.