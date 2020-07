Stato d'emergenza "scelta pericolosa, urgenza non è emergenza"

Il costituzionalista Sabino Cassese dalle colonne del Corriere della Sera parla chiaro a proposito della proroga dello stato d'emergenza in Italia. "Sono molte le ragioni per non prorogare al 31 dicembre lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio e in vigore fino al termine di luglio. In primo luogo, manca il presupposto della proroga. Perché venga dichiarato o prorogato uno stato di emergenza, non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza", sottolinea.