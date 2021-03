“Vaccinare subito tutti i calciatori di Serie A”

Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il Professor Matteo Bassetti, uno dei virologi più seguiti in tv e sui social, ha lanciato una proposta molto divisiva che ha acceso l’ennesimo dibattito: vaccinare i giocatori di calcio di Serie A. Questa è la sua idea per dare scacco matto al Covid 19. Bassetti si è espresso attraverso il suo profilo Instagram, e ha spiegato che per lui ci sarebbero più pro che contro nell’accettare la possibilità di una vaccinazione di massa nei confronti dei campioni di calcio.