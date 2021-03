Vaccino, la Danimarca sospende la somministrazione di AstraZeneca

Un altro stop al vaccino AstraZeneca. Dopo il caso che ha riguardato l'Austria, l'Autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue. A segnalarlo con un comunicato è la stessa Autorità danese, che fa sapere che sui casi in questione sono in corso delle indagini per stabilire eventuali connessioni con la somministrazione del vaccino contro il coronavirus.