Vaticano, ora c'è anche "L'enigma Bergoglio"

Teme sviluppi 'non positivi' in Vaticano l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, ospite di Andrea Pancani su Coffee Break a La7, autore del libro 'L'enigma Bergoglio, parabola di un papato' dopo gli scandali di mazzette e pedofilia: "Becciu è stato per sei anni stretto collaboratore di Papa Francesco da lui promosso Cardinale, come mai non era informato? Si sta allungando un'ombra sulla Chiesa con ripercussioni molto serie sulle donazioni".